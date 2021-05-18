Haberler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. Bölümünde neler olacak? Nikaha saldırı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. Bölümünde neler olacak? Nikaha saldırı!

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 15:50
Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 15:51
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. Sezonunda da fırtınalar estirmeye devam ediyor. 194. Bölümüyle çok konuşulan ve reytinglerin zirvesinde yer alan EDHO'nun yeni bölümü de yine nefesleri kesecek. Hızır Ali’ye ve Didem’in nikah merasimine saldırı düzenleniyor.

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. Bölümünde neler olacak? Nikaha saldırı!
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