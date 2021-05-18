Hızır Ali ve Didem öldü mü? EDHO 195. Bölüm’ün merak edilen sorusu cevap bulacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölüm’de Didem ile Hızır Ali’nin mutluluğu kısa sürdü. Aile arasında bir törenle evlenen genç çift, Rıdvan’ın planladığı saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin mutlu günü kana bulandı. Hızır Ali ile Didem'in kavuşması Rıdvan'ın planıyla mutluluğu engelledi mi? EDHO duygulandıran sahnesiyle seyirciden tam not aldı.

"Ölsem de gam yemem"

Düğünün ardından yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan çift oldukça keyifliydi. Genç aşıkların keyfi oldukça yerindeydi. Düğün fotoğraflarına baktıkça mutluluğu artan Didem, telefonunu yurt dışına götürerek fotoğraflara daha fazla bakmak istedi.

"Sonunda başardık" diyerek mutluluğunu dışa vuran Didem, "Bundan sonra ölsem de gam yemem" dedi.

Bu sırada jandarma çevirmesine denk gelen Çakırbeylilere ait araçlar yolda durduruldu. Çakırbeyli'nin adamlarından, silah ve silah ruhsatlarını isteyen jandarmaya aile bireyleri zorluk çıkarmadı.

EDHO'da sahte jandarma çevirmesi!

Jandarma çevirmesiyle ilgili gerçek kısa bir süre sonra anlaşıldı. Jandarma aracının arkasından çıkan Rıdvan'ın adamlarını gören Hızır Ali, "Bunlar jandarma değil" dese de saldırıya uğramaktan kurtulamadı.

Rıdvan'ın adamları Volkan ve Koray kanlı bir saldırıya imza attı. Mutlu günleri kana bulanan aile üyeleri ise saldırıya uğrayan Hızır Ali ve Didem'in başında gözyaşları döktü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali ve Didem öldü mü? EDHO özel video sayfası ile 195. Bölüm'deki tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.