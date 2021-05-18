Kadir, reklam yıldızı oldu!

atv ekranlarının her bölümü merakla beklenen Kardeşlerim 13. Bölümde bir sürpriz yaşandı. Kadir kardeşlerine sahip çıkmak ve evi geçindirmek için çareler ararken, önüne büyük bir fırsat çıktı. Oğulcan'ın figüran olarak çağrıldığı bir jean reklam çekimine, Kadir ile gitmesi sonucu roller değişti. Yönetmenin başrol oyuncusunun performansını beğenmemesi sonucu, girdiği yeni arayış, o esnada izleyiciler arasında olan Kadir'i fark etmesine neden oldu. Bu şekilde keşfedilen Kadir, reklam yıldızı olarak büyülü dünyaya adım atmış oldu.

Kadir'e başrol teklifi!

İzleyicisini hüzünlendirdiği kadar, keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Kardeşlerim'de, geçim derdiyle boğuşan Kadir'in şansı döndü. Dört maaşını Akif Atakul'a vermek durumunda kalan Kadir, kiralarını karşılayamadıkları için, bir ek iş daha yapmaya karar verdi. Oğulcan'ın yalnız gitmek istemediği reklam çekimine, Melisa ve Kadir de eşlik etti. Başrol için çağrıldığını zannedip, şansına figüranlık düşen Oğulcan'ın komik halleri herkesi güldürdü. Yönetmenin başrol kastını beğenmemesi sonucu, birçok tekrarı yapılan çekimde bir sonuç alınamadığı için ara verildi. O esnada, Melisa ile aralarında şakalaşan Kadir'in yaydığı enerji, reklam yönetmeninin de dikkatini çekti. Başrol için kamera karşısına geçen Kadir ile tek çekimde işin bitmesi, yönetmen ve set ekibini mutlu etti. Kadir'in senaryo gereği tavlaması gereken kızla yakınlaşması ise, Melisa'da biraz kıskançlığa neden oldu.