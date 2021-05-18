Ömer, annesi için ölüme atladı!

13. bölümü ile atv ekranlarına gelen Kardeşlerim'de ardı ardına izleyiciyi şoke eden gelişmeler yaşandı. Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilen Şengül, onu tehdit eder. Annesinden sevgi ve şefkat görmeyi uman Ömer ise hiç beklemediği bir tavır ile karşılaşır. Suzan, Ömer'in önüne, tüm miras haklarından vazgeçtiğine dair bir belgeyi imzalaması için koyar. Amacı, sahibi olduğu her şeyin kızı Harika'ya kalması, Ömer'in ise pay alamamasıdır. Başına gelmedik iş kalmayan Ömer, gözyaşları içinde belgeyi imzalar. Şirketten çıkışta ise, Suzan'ın tahrikleri sonucu kendini kaybeden Nebahat aracını intikam için, Suzan'ın üzerine sürer. Durumu fark eden Ömer, biyolojik annesini kurtarmak için, onu kenara iterek, aracın kendisine çarpmasına neden olur.

Suzan'ın hayatını Ömer kurtardı!

Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer, daha yaşadığı bu şoku atlatamadan, annesi tarafından önüne konulan mirastan çekilme belgesi ile, daha da yıkılmıştır. Bunu kendine hakaret saydığı için, hiç düşünmen kâğıdı imzalar ve tüm miras haklarından vazgeçer. Yine de bu durum çok içerleyen Ömer, şirket çıkışı, "Sana son bir sözüm var Suzan Hanım!" diyerek, annesinin peşinden gider. Tam bu sırada, kocası Akif Atakul'un kendisini aldattığı mesajlarını eşi Nebahat'e gösteren Suzan'ı büyük bir tehlike beklemektedir. Durumu hazmedemeyerek, çok öfkelenen Nebahat, aracını Suzan'ın üzerine sürerek, ona zarar vermek ister. Bunu fark eden Ömer, her ne kadar kendisine sahip çıkmasa da, annesi Suzan'ı ölümden kurtaracaktır. Nebahat'in aracı ile çarptığı Ömer'in sağlık durumu ise, Kardeşlerim 14. Bölümünde ortaya çıkacak.