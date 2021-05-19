Osman Bey, Moğol kampına gitti, Umur Bey’i Togay’ın elinden kurtardı!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 59’uncu bölümünde, Togay’a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay’ın karşısına çıktı.

Umur Bey'in bu hamlesine oldukça şaşıran Togay, "Karşıma çıkacak cesareti nereden buldun Umur Bey?" diye sordu. Umur Bey ise "Nicedir peşimde olan seninle hesabımı görmek istedim. Seni kendi pusatımla öldürmek için gelmiştim… Bil ki olanlarda Osman Bey'in bir dahli yoktur. Buraya seninle hesabımızı görmeye geldim" cevabıyla her şeyi göze aldığını belli etti.

Togay, Umur Bey'in cesaretinden etkilenerek teke tek dövüş teklifini kabul etti. Yaralı ve bitkin olan Umur Bey, Togay'ın darbelerine fazla karşı koyamadı ve pusatını düşürdü. Togay, "Kızın Malhun… Dua etmek için mezarına bile gidemeyecek… Leşin, kuzgunların olacak" diyerek son darbeyi indirmeye hazırlanırken, gaipten gelen bir ok Togay'a mani oldu!

Oku atan Osman Bey'den başkası değildi. Kana susamış nökerlerin arasından Togay'a doğru yürüyen Osman Bey, "Buraya, kan dökmeye değil, anlaşmamızı korumaya geldim Togay" dedi.

Togay ise "Umur Bey, sadece beni değil, seni de çiğnedi Osman Bey… Bedelini ödeyecek…" diyerek intikam almakta kararlı olduğunu belirtti. Osman Bey, "Ettiğinin bedelini ona yeterince ödettin Togay… Umur Bey de obası da benim himayemdedir… Töremiz neyse cezasını vermek de bana düşer. Sözümün dışına çıktı diye, himayemdeki bir beyi senin ellerine bırakmaya hiç niyetim yok Togay, bunu böyle belleyesin. Burada Umur Bey'in başına bir hal gelirse, anlaşmamız bozulur" dedi ve Umur Bey'e sahip çıktı.

Bu sözlere sinirlenen Togay, meydan okurcasına Osman Bey'in karşısına dikilse de Osman Bey sözlerine devam etti: "Seninle anlaştık… Bu topraklarda il olmak benim payıma; altına boğulmak senin payına düştü Togay. Cengiz Han'ın dediği gibi: Ya anlaşmaya uy, ya toprağın yasasına, ölüme… Bir yanda, Moğolların tabi olduğu Cengiz Han yasası… Bir yanda Togay'ın öfkesi… Geyhatu hangini seçer dersin?"

Bu sözler Togay'a tereddüt yaşattı. "Dilin, pusatın kadar keskin ama kılıcım kadar değil… Vakti gelince… Kınından senin için çıkacak Osman Bey!" diyerek hesaplaşma gününün geleceğini vurgulayan Togay, Osman Bey'in Umur Bey'i de alarak gitmesine razı oldu.

Togay, Osman Bey ayrıldıktan sonra Camuha'ya "Osman, kazandığını sanır… Ona vereceğim ölüm karanlık bir kuyudan daha acımasız olacak…" dedi ve intikam almaktan vazgeçmediğini gösterdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 59'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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