Osman Bey, Umur Bey’den böyle hesap sordu!

“Cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın!” ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 59’uncu bölümünde, Togay’a saldırıp hezimete uğrayan ve Osman Bey’in Moğollarla yaptığı anlaşmayı tehlikeye atan Umur Bey, işin aslını anlatıp af dilemek üzere Kayı Obası’na geldi.

Umur Bey'den önce Togay'ın yolladığı nökerlerin getirdiği mesajla işin aslını öğrenen Osman Bey, Umur Bey'in kendisine yalan söylemesine ve arkasından iş çevirmesine çok sinirlendi. Derhal Umur Bey obasına gitmeye karar veren Osman Bey, bu sırada Umur Bey'in Kayı Obası'na geldiğini gördü.

Osman Bey, mahçup biçimde "Konuşmamız gereken mühim bir mesele var Osman Bey" diyen Umur Bey'i "Otağıma gidelim Umur Bey! Öfkemi tutarım. Otağıma gidelim, hesabı orada görelim" diyerek otağına götürdü.

Otağa geçildiğinde Osman Bey, "Dün otağındaydım. Şeyhim Edebalı ve ağabeyim Gündüz'le birlikte… Sözünde durup gelmeni bekledik. Neredeydin?" diyerek Umur Bey'den hesap sordu ve "Tek başına bir işe kalkışmaman hususunda seni defalarca uyarmadım mı? Her seferinde başımıza daha büyük bir bela açmadın mı? Gene de bildiğini okudun öyle mi?" dedi.

Mahcubiyet içindeki Umur Bey cevap veremeyince, Osman Bey "Alplerini şehit verdin, onca masumun kanına girdin. Ve dahi cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın. Umur Bey diyesin hele; bunu neden yaptın? Sultan ile konuştum dedim sana. Oyunu birlikte kurduk dedim. Şimdi her şey yıkıldı. İhtiyacım olan kuvveti toplayamadan İlhanlı Devleti ile ceng etmek zorunda kaldım" diyerek sözlerine devam etti. Bu sırada Osman Bey'in yayını eline aldığını gören Umur Bey iyice gerildi ve "O yay ne içindir Osman Bey?" diye sordu.

Osman Bey, "Bu yayı hatırlamadın mı? Atam Oğuz Kaan'ın atam Gün Han'a verdiği yayı hatırlamadın mı? Gün Han'ın en soylu oğlu Kayıların, o yayın da o kutlu devletin de varisleri olduğunu bellemedin mi? Sana bu yayın arkasında ol, karşısına çıkma demedim mi?" deyince Umur Bey yanıt vermek ihtiyacı hissetti: "Osman Bey! Haklısın; o yayın arkasında değil, karşısında oldum. Şimdi karşısından çekilirim. Madem sana yükten başka bir şey olmam, yapılacak şey bellidir Osman Bey! Geldiğimiz gibi gideceğiz. Bu toprakları terk edeceğiz."

Bu sözler karşısında şaşıran Osman Bey, bir süre düşündükten sonra "En hayırlısı bu olacak!" diyerek icazet verdi. Umur Bey, Osman Bey'in gitmesine izin vermesi ile rahatlayarak otağdan çıktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 59'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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