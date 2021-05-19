“Çok dua ettin ve sabrettin, şimdi bu imtihana da sabredesin” ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 59’uncu bölümünde, Bala Hatun bir nebze ferahlık bulmak için babası Şeyh Edebalı’yı ziyaret etti. Şeyh Edebalı’yı çömlek atölyesinde çalışırken bulan Bala Hatun, yüreğini dağlayan derdini babasına açtı.

Şeyh Edebalı, Bala Hatun'u "Rabbime şükürler olsun. Canpâremin gül yüzünü daha sık gösterir oldu bana" sözleriyle karşılarken; Bala Hatun "Hekim hastasına bunları söyler mi şeyhim? 'Canparem yine hasta düşmüş, kalkıp gelmiş, rabbime şükürler olsun' der mi?" diyerek hüzünle yanıt verdi. Şeyh Edebalı'nın "Öyle demez Bala'm! 'Şükürler olsun; derdi olan derman aramaya geldi' der" sözleri üzerine Bala Hatun "Bu derdin dermanı var mıdır şeyhim?" diye sordu.

Bunun üzerine Şeyh Edebalı "Osman sana ne dedi Bala'm? "Sen istemezsen bu iş olmayacak" dedi mi? Sen buna rağmen "he" dedin zira Osman'ı ve obasını ve cümle Müslümanları şahsi menfaatinden çok düşünürdün; değil mi? Senin Rabbin böyle bir fedakarlığı geri çevirir mi?" diye sordu.

Şeyh Edebalı, kızına bir kıssa ile seslendi: "Sare validemizin fedakarlığını bilir misin kızım? Hazreti İbrahim'in soyu devam etsin diye başka bir hanımla evlenmesine razı oldu değil mi? Peki sonra ne oldu? Rabbim onu ve Hazreti İbrahim'i alim bir evlatla müjdeledi. Halbuki Sare validemiz kısırdı ve yaşı da geçmişti. Kızım! Sen çok dua ettin ve sabrettin. İmdi bu imtihana da sabredesin! Şüphesiz rabbin seni görmekte ve yakarışlarını duymaktadır."

Gözleri dolan Bala Hatun, "Şeyhim! Rabbim beni de bir evlatla müjdeleyecek mi? Ana olacak mıyım? Evladımı kucağıma alıp bağrıma basacak mıyım?" diye sorunca Şeyh Edebalı "Şüphesiz Allah duaları işitendir" demekle yetindi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 59'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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