Kuruluş Osman Çarşamba'nın zirvesinde!

Osman Bey oyunu bozdu, Malhun Hatun nikahı kabul etti!

'Kuruluş Osman', #BirOlmaVakti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 59'uncu bölümüne, Osman Bey'in Umut Bey'i Togay'ın elinden kurtarması ve Malhun Hatun'un evliliği kabul etmesi damga vurdu.Malhun Hatun'u istemek üzere Şeyh Edebalı ile birlikte Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet etmesine rağmen Umur Bey'in obada olmadığını öğrendi. Umur Bey ise alpleri ile birlikte Togay'ın kampına baskın yapmaya gitmişti.

Nikola'nın kendisini aldatarak saldırıya katılmadığını fark eden Umur Bey, Togay'ın tuzağına düştü. Togay ve nökerleri Umur Bey'e saldırırken, Camuha da obaya baskın düzenleyip katliam yaptı. Malhun Hatun ve bir avuç alp Moğol saldırısına karşı kanının son damlasına kadar savaştı.Togay'ın saldırısından canını zor kurtaran Umur Bey, obasına döndüğünde gördüğü manzara karşısında büyük bir pişmanlık yaşadı. Moğolların yaptığı baskının haberini alan Osman Bey, derhal Umur Bey obasına koştu. Umur Bey, neden obada olmadığı konusunda yalan söylerken, Togay'la yaptığı anlaşmanın bozulduğunu düşünen Osman Bey, intikam sözü verdi. Düşmanlarını birbirine kırdırmanın keyfini yaşayan Nikola ise Togay'ın Osman Bey'e de saldıracağını düşünerek bu durumdan avantaj sağlamanın yollarını aramaya başladı.Togay'ın saldırması ihtimaline karşılık Kayı Obası'nda tedbirleri artıran Osman Bey, Moğol nökerlerinin getirdiği mesajla gerçekleri öğrendi. Togay'ın mesajında Umur Bey'in kendisine saldırdığı yazılıydı. Umur Bey de bu sırada gerçeği açıklamak üzere Kayı Obası'na geldi. Otağına davet ettiği Umur Bey'den hesap soran Osman Bey, Umur Bey'in uç bölgesini terk edip göç etme fikrine itiraz etmedi.Kayı Obası'na düzenleyeceği saldırı için hazırlıklarını tamamlayan Togay, Moğol valisi Yargıcı'nın gelişiyle hayal kırıklığına uğradı. Vali Yargıcı, Togay'ı Osman Bey'e saldırmaması konusunda uyardı. Diğer yanda büyük pişmanlık yaşayan Umur Bey, Şeyh Edebalı'nın dergahına giderek akıl danıştı. Ardından hatasının bedelini ödemek için Togay'la hesaplaşmaya karar verdi ve tek başına Moğol kampının yolunu tuttu. Malhun Hatun ortadan kaybolan babasını ararken, Umur Bey, Togay'ın karşısına dikilerek teke tek dövüşmeyi teklif etti.Togay, Umur Bey'i öldürmek üzereyken, meseleyi Kumral Abdal'dan öğrenip harekete geçen Osman Bey son anda duruma müdahale etti. Himayesindeki bir Türk beyinin ölümüne izin vermeyeceğini söyleyen Osman Bey, Togay'ı ikna ederek Umur Bey'i Moğol kampından çıkardı.

Osman Bey'le birlikte obasına dönen Umur Bey, göç fikrinden vazgeçti ve kızı Malhun Hatun'a evlilik meselesini açarak rızası olup olmadığını sordu. Malhun Hatun ise Bala Hatun'la ilgili endişelerini dile getirdi. Osman Bey, endişelerini giderince de Malhun Hatun evlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Kuruluş Osman Çarşamba'nın zirvesinde!

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 59'uncu bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,44 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,68 izlenme oranı ve %25,03 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.