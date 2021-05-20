Müge Anlı'da 20 Mayıs Perşembe 2021 neler oldu?

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Yeğeninin eşiyle kaçan Emir Aksu: "Kandırıldım!"

Dizileri anımsatan ihanet olayını Müge Anlı aydınlattı. 6 Mayıs'ta Ankara Mamak'ta kaybolan 40 yaşındaki Seda Aksu iki hafta sonra Müge Anlı'da bulundu. Eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile kaçtığı iddia edilen Seda Hanım, zorla kaçırıldım iddiasında bulundu. İddiaları kabul etmeyen ve gözyaşlarına boğulan amca Emir Bey, Seda hamileyim, dediği için kaçtık açıklamasında bulundu. "Seda'yı seviyorum" diyen Emir Aksu'nun eşi Güleç Aksu boşanma kararı aldı. Seda Aksu ise, Hayati Aksu ile barışmak için aldattığı eşine çağrıda bulundu.

Seda Aksu :"Eşimi çok seviyorum beni affet!"

25 y��llık hayat arkadaşını ve 16 yaşındaki oğlunu geride bırakıp giden Seda Aksu röportajda: "Zorla kaçırıldım!" iddiasında bulundu. Denizli'de bulunan Seda Hanım, kendimi öldürürüm şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü. "Kocamı da özledim çocuğumu da" sözleriyle şaşkınlık yaratan Seda Hanım, "Emir'in sesine bile tahammülüm yoktu. 10 senedir beni seviyormuş, kendini de rezil etti, beni de rezil etti. Şikayetçiyim.Müge Abla iyi ki beni buldunuz..." sözlerini sarf etti. Seda Hanım eşi Hayati Bey ile barışmak istedi. "Eşimi çok seviyorum beni affet , Gülüş sen de benim kardeşimsin!"

11 aydır kayıp olan Elif Kese bulundu!

Müge Anlı, yaklaşık bir senedir kayıp olan Elif'in 2 gün önce bulunduğunu açıkladı.Nadiye Kese ve Bekir Kese 16 yaşında kaybolan kızlarını arıyordu. Müge Anlı, Elif'in kadın sığınma evinde olduğunu, çocuğu da olduğunu dile getirdikten sonra Şanlıurfa Jandarmasına teşekkür etti. Bekir Bey, kızının evlenme isteğine karşı çıkmayacağını söylerken Nadiye Hanım kzıını sarılıp koklamak istedi. Nadiye Hanım, kızının hamile kaldığında 16 yaşında olduğunu belirtirken Müge Anlı, bu yaştaki çocukların çocuk yapmasını doğru bulmadığını belirttikten sonra Elif'i yanında tutan aileye de tepki gösterdi.

Ramazan Özcan'ın şüpheli sözleri!

30 Nisan 2013 yılınde Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da araştırılırken konuda geçen isimlerin 8 yıl önce 13 yaşındayken canice öldürülen Nezen Germiyen cinayeti ve 20 yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Şehnaz Kahraman'ın kaybıyla da bağlantı olması konuları ilginç bir hale getirdi. Hem Lütfiye Gündüz'ün hem de Şehnaz Kahraman'ın telefonda konuştuğu son kişinin Ramazan Özcan şüpehli davranışlar sergiledi. 20 yıl önce 1200 TL'lik telefon faturasında 240 kez Şehnaz Hnaım ile telefon görüşmesi yapan Özcan, kavun, karpuz, patates satıyordum açıklamasıyla tepki çekti. Eşi Duran Özdemir ve sevgiisi Nurullah Koçyiğit'in üzerinden para kazandığı Lütfiye Gündüz'ün ne iş yaptığını bilmiyorum sözleri de inandırıcı gelmedi. İki kadının Ramazan Özcan ile bağlantısı ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

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