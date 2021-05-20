Müge Anlı'dan Aşk-ı Memnu'ya atıf! Kocasının amcasıyla kaçtı!

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün ( 20 Mayıs Perşembe) çok konuşulacak bir konuyu ekrana taşıdı.Evini terk eden Seda Aksu'nun eşinin amcasıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.Seda Aksu kaçtı mı kaçırıldı mı?

Ömer Mercan ile Arzu Mercan, 6 Mayıs'ta Ankara Mamak'ta kaybolan 40 yaşındaki evlatları Seda Aksu'yu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile kaçtığı iddia edilen Seda Hanım, iki hafta sonra Müge Anlı'da bulundu.

"Seda beni kandırdı!"

İhanetin tarafları canlı yayında yüzleşti. Yeğeninin eşiyle kaçan Emir Aksu gözyaşları içinde, Seda hamileyim, dediği için kaçtık dedi. "Seda beni kandırdı, eşinden kurtulmak için beni kullandı" açıklamasında bulunan şahsa araştırmacı gazeteci Müge Anlı, amca değil sen "sözde amcasın" diyerek tepki gösterdi. Evliliğini noktalama kararı alan Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu, 3 çocuğunu da göstermeyeceğini söyleyerek, kimse yaşattığını yaşatmadan ölmesin diyerek veryansın etti. Seda Aksu'nun rızasıyla kaçtıklarını ileri süren Emir Bey, Seda'yı seviyorum, ifadelerini kullandı.Müge Anlı, Aşk-ı Memnu dizisini hatırlattı ve hala da izlediğini, o konuların gerçek hayatta da yaşandığını dile getirdi.

Seda Aksu: "Zorla kaçırıldım!"

25 yıllık hayat arkadaşını ve 16 yaşındaki oğlunu geride bırakıp giden Seda Aksu röportajda: "Zorla kaçırıldım!" iddiasında bulundu. Denizli'de bulunan Seda Hanım, kendimi öldürürüm şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü. "Kocamı da özledim çocuğumu da" sözleriyle şaşkınlık yaratan Seda Hanım, "Emir'in sesine bile tahammülüm yoktu. 10 senedir beni seviyormuş, kendini de rezil etti, beni de rezil etti. Şikayetçiyim.Müge Abla iyi ki beni buldunuz..." sözlerini sarf etti. Seda Hanım eşi Hayati Bey ile barışmak istedi. "Eşimi çok seviyorum beni affet , Gülüş sen de benim kardeşimsin!"

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!