Bir Zamanlar Çukurova en çok izlenen dizi oldu!

Atşe düştüğü yeri yaktı!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 97. bölümünde Müjgan'ın da içinde olduğu Adana-İstanbul uçağı düştü. Ateş düştüğü yeri yaktı. Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirvesine yerleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler'de %9,22 izlenme oranı ve %22,37 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 97.bölümünde #HerkesÖğrenecek etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

97. bölümde neler yaşandı?

Müjgan yeni bir hayat hayalleri ile birlikte Kerem Ali'yi de bırakıp gitti! Adana - İstanbul uçağı düştü!

Fikret'in intikamı sona ermeyince, Müjgan hayatına düzen vermeye, her şeyi geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmaya karar verdi! Tam da o sırada İstanbul'dan bir hastaneden teklif aldı.Bugüne kadar, yaptıklarının pişmanlığıyla, önce gidip Fekeli babasının iznini alan Müjgan, sevinç içinde hazırlıklara başladı. Kerem Ali'yi birkaç günlüğüne Fekeli ve Lütfiye'ye emanet edip, İstanbul'a gitmek üzere uçağa bindi. Demir ile meselesini kendi adına kapatan, Fekeli ve Lütfiye'ye sözler veren Fikret ise Müjgan ile yeni bir hayat kurmak için hazırlıklarını tamamladı. Yüzük alıp, ona evlenmeyi teklif etmeye hazırlanırken, Müjgan'ın istifasını verip gittiğini öğrendi. Peşinden havaalanına gitti ama yakalayamadı! Eve dönüp, Fekeli ve Lütfiye'yi bu kez ciddi olduğuna ikna etti! Müjgan ile bir hayat kurmak için İstanbul'da da yaşayacağını söylemişti ki, radyodan duydukları haber ile adeta uçak Fekeli konağının bahçesine düştü! Adana'dan kalkan uçak düşmüş ve kimse kurtulamamıştı!

Ümit vazgeçmiyor! Sevda kimin tarafında duracak?

Hastaneden taburcu olur olmaz Demir'in yanına giden Ümit, vazgeçmeyeceğini gösterdi! Demir, özür de dilese tehdit de etse, aşkının büyüklüğünü ve vazgeçmeyeceğini haykırdı, durdu! Demir'den beklediği ilgiyi göremeyince evine gitti ama orada da "Ben Çukurova'nın hanımağasıyım, her şeyi duyarım, bilirim" diyen Züleyha ile karşılaştı! Züleyha'nın dimdik duruşu, moralini bozsa da, Demir ile aralarındaki ilişkinin bitmediğini ima ederek, o da son kozunu oynadı!Sevda ile karşılaştığında da, tavrı değişmedi! Demir'den asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Sevda'yı en çok yıkan sözü ise "sen vazgeçebildin mi?" oldu!

Züleyha gidecek mi dönecek mi?

Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gördükten sonra, Züleyha evliliğini adeta sınava soktu! Yıllar boyunca, yaşanan her şeye rağmen Demir ondan vazgeçmemişti ve tam ikisi de birbirlerine aşık olmuşken, evlerine giren, Züleyha ile arkadaşlık eden kadınla ilişki yaşamıştı! Züleyha, Demir'in defalarca ağzını aradı, Ümit ile ilgili konuları açtı, ilişkiler ile ilgili konuşturmaya çalıştı! Ama Demir, beklediği gibi, ihanetini itiraf etmedi.Ümit hastaneden çıkmadan, Züleyha onun eşyalarını kapıya yığdı! Üstelik eve gelmesini ve onu kapının önüne koyduğunu görmesini de bekledi! İlişkilerini bildiğini ve umursamadığını da söyledi! Ama kalbine ihanetin kara gölgesi düştüğünden, Ümit de "bittiğini nereden biliyorsun" deyince, Züleyha gemileri yaktı!Komiser Şadi'den aldığı yardımla, önce Kıbrıs'a, sonra Avrupa'ya gitmek için hazırlıklarını tamamladı! Gülten ve Çetin de son ana kadar ona destek oldular. Züleyha, iki çocuğunu otomobiline koydu ve Mersin limanından kalkan gemiye geldi. Tam gemiye binmek üzereyken, limanda, iskeleye girmeye çalışan Demir'in sesini duydu! Ne ileri gidebildi, ne geri dönebildi! 3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor.Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!