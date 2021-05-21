Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam ilk bölümüyle nefes kesecek

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek ilk bölümünde şehzade Celaleddin, Cengiz Han'la ilk kez karşı karşıya gelecek ve büyük mücadelenin fitili ateşlenecek! İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsü bu akşam başlıyor.

Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

"Devletin insanları yaşatmak için var olduğuna inanırım."

"Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."