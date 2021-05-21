Müge Anlı'da işlenen Nalan Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Cinayetten bir kişi tutuklandı!

Müge Anlı'da işlenen Nalan Şimşek'in şüpheli kaybının araştırıldığı olayda sıcak gelişme yaşandı. Nalan Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek cinayetten tutuklandı.

Müge Anlı'da aranan 4 Nisan 2017'de şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Nalan Şimşek (37) olayında eş Mustafa Şimşek cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ( 21 Mayıs Cuma) çarpıcı konularla izleyiciyle buluştu.

Nalan Şimşek olayı ne?

"Müge Anlı'da işlenen Nalan Şimşek olayı çözüldü mü?" sorularının yanıt buldu. Eşinin kaybından iki sene sonra kayıp başvurusunda bulunan Mustafa Şimşek yakın çevresine Nalan Şimşek'in Almanya'da kanserden öldürdüğünü Zonguldak'ta toprağa verildiğini söylemişti. Kayıp kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım talep ederek olayın aydınlatılmasını istedi. Tüm işaretlerin Mustafa Şimşek'i gösterdiği olayda karar çıktı.

Mustafa Şimşek tutuklandı!

Mustafa Şimşek'in 10 yıllık eşi Nalan Şimşek'in kaybından sonra ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barışıp imam nikahı kıydığı öne sürüldü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade etti. Nalan Şimşek'in pedagog eşliğinde konuşturulan küçük oğlu annesiyle babasının kavga ettiğini belirtti. "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu." diyen çocuğun sözleri olayın aydınlatılmasında ışık oldu. Emniyet ekiplerinin derinlemesine yaptığı araştırmalarda Mustafa Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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