Müge Anlı'da pes dedirten olay! Eşinin amcasıyla kaçan Seda: "Bana 15 gün el bebek gül bebek baktı''

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ( 21 Mayıs Cuma) hareketli dakikalar yaşandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 Mayıs'ta kaybolan Seda Aksu'nun eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile birlikte kaçtığı ortaya çıktı. Dün birbirlerini suçlayan Seda Aksu ile Emir Aksu bugün aşkları itiraf etti.

Seda Aksu: Evleneceğiz!

Seda Aksu, dünkü yayında Emir Aksu tarafından zorla kaçırıldığını iddia edip "Beni iyi ki buldunuz Müge Abla" demişti. Müge Anlı'nın "Sözde amca" olarak tanımladığı Emir Aksu ise, Seda beni kandırdı, ithamlarında bulundu. Yasak aşk yaşayıp sonrasında eşlerine dönmek isteyen gelin ve amca bugün karar değiştirdi. Üç çocuğunu ve 22 yıllık eşi Gülüş Aksu'yu terk eden Emir Bey, aşkının arkasında olduğunu söyledi. Seda Aksu ailesinin tüm tepkilerine rağmen evleneceklerini belirtti.

Uygunsuz fotoğrafları yeğeniyle paylaştı!

Gergin anların yaşandığı yayında stüdyoda arttırılan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Ailesinin evine dönmesini istediği Seda: ''Emir bana 15 gün el bebek gül bebek baktı'' açıklamasında bulundu. Emir Aksu'nun Seda Hanım'ın uygunsuz fotoğrafını yeğenine atması ise canlı yayında tartışıldı.

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Günler sonra ailesiyle buluştu

Seda neden karar değiştirdi?

''Bana 15 gün el bebek gül bebek baktı''

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!