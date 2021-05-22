Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesindeydi

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yeni dizisi daha geliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyicinin beğenisini kazandı.

Dizi #BozkırArslanıCelaleddin etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han'ın ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı.

'Bozkır Arslanı Celaleddin', Harezm şehzadesi Celaleddin'in korkusuzca çıktığı aslan avı ile başladı. Zekası ve cesareti ile silah kullanmadan vahşi bir aslanı tuzağa düşüren Celaleddin, avın ardından sultan babası tarafından saraya çağırıldı.

Sultan Aleaddin, şehzadelerini ve beylerini huzurunda toplayıp, herkesi Cengiz Han tehlikesine karşı uyardı ve Cengiz Han'a bir elçilik heyeti gönderilmesine karar verildi. Sultan Aleaddin, Celaleddin'in heyete katılma talebini reddedip en güvendiği komutanı Timur Melik'i bu işle görevlendirdi.

Türkan Hatun, Celaleddin'i evlendirmek üzere uygun bir gelin adayını saraya davet ederken, Celaleddin ise gizlice başkentten ayrılıp Cengiz Han'a giden kafileye katıldı. Kafile yolda bir kervansarayda konaklad��. Gürgenç'te tüccarlık yapan Behram, Cengiz Han'ı kafileden ve şehzade Celaleddin'den haberdar etti. Tüccar kılığında kervansaraya gelen Cengiz Han, burada Celaleddin ile tanıştı ve genç adamın cesaretinden ve erdeminden hayli etkilendi.

Elçilik heyeti Moğol karargahına ulaştığında Cengiz Han'ın otağından çıkmasıyla Celaleddin, kervansarayda tanıştığı kişinin Cengiz Han olduğunu anladı. Cengiz Han elçileri iyi karşıladı ve akşam düzenleyeceği toya davet etti. Bu sırada Moğollara esir düşmüş Kutlu Bike kaçmaya çalışınca, Cengiz Han'ın gazabını üzerine çekti. Cengiz Han esiri öldürmek üzereyken, Celaleddin araya girdi ve infazı durdurdu. Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için kimliğini açıklamak zorunda kaldı.

Saraya gelen gelin adayı Şirin, Türkan Hatun'un övgülerine mazhar oldu. Celaleddin'in annesi Ayçiçek Hatun ise bu evliliğe mecbur bırakılmaktan hoşlanmayarak Türkan Hatun'a meydan okudu.

Cengiz Han'ın otağında düzenlenen toyda Harzemşah heyeti ve Cengiz Han ile oğulları bir araya geldi. Cengiz Han, Sultan Aleaddin ile dost olduğunu, ticaretlerinin bereketli olacağını açıkladı. Toyun ardından düzenlenen şölen esnasında Celaleddin planını uygulamaya koydu ve Kutlu Bike'yi hapis tutulduğu çadırdan kurtararak güvenli bir yere gönderdi.

Ertesi gün Harzemşah kafilesi karargahtan ayrılmaya hazırlanırken, esirin kaçırıldığı ortaya çıktı. Kafile arandı ancak Kutlu Bike'den iz bulunamadı. Ava çıkmış olan Cengiz Han durumdan haberdar edildiğinde esirin mutlaka Celaleddin'de olduğunu söyledi ve kafilenin üzerine birliklerini gönderdi. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden alan Celaleddin, Moğol saldırısını zekice bir taktikle savuşturmayı bildi.

Gürgenç'te ise Türkan Hatun'un evlilik hazırlıkları tüm hızıyla sürmekteydi. Cengiz Han ise düzenleyeceği harekat öncesinde Harezm ülkesini karıştırmak için Behram'la anlaştı. Celaleddin başkente dönünce müstakbel eşi Şirin'le, Türkan Hatun da Celaleddin ile birlikte gelen Kutlu Bike ile tanıştı.