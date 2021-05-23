Kardeşlerim zirveye yerleşti

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 14. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 14. Bölümde Neler Yaşandı?

Kardeşlerim'de sular durulmuyor!

Suzan hayatını kurtaran Ömer'in velayetini almaya karar verdi

Kıskançlık krizine girip Suzan'ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer'in beklenmedik hamlesini hesaba katmamıştır. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırılır. Kolunda çatlakla kazayı atlatan Ömer'e Suzan'ın büyük bir sürprizi vardır. Hatasını anlayan Suzan bunu telafi etmek ister ve Ömer'in velayetini almaya karar verir. Bunu duyan Harika, sinir krizi geçirir. Kadir ile kız kardeşi hakkında konuşma sırası ise Doruk'tadır. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yapar. "Kardeşimi üzersen ben de seni üzerim" der. Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam eder.

Akif, Nebahat'e adam öldürmeye kalkışmadan dava açmaya kalkan Suzan'ı tehdit eder.

Sahip olduğu zenginliği paylaşmak istemeyen Harika ise Ömer'e tuzak kurdu!

Ömer'i hayatından uzaklaştırmak için harekete geçen Harika ona tuzak kurar. Suzan'ın Ömer'i evden atması kafasına vazo ile vurup kendini yaralar ve suçu Ömer'in üzerine atar.

Sıcacık hikayesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle 29 Mayıs akşamı atv'de!

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