Çukurova'da acı haber!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi, 97. bölümü ile atv ekranlarına geldi. Dizi yayınlandığı akşam #HerkesÖğrenecek etiketi sosyal medyanın da gündemindeydi. Bölümün finalinde umulmadık bir şey oldu. Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Nazan Kesal, Furkan Palalı, Hande Soral, Melike İpek Yalova gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin bu bölümünde, bir ayrılık gündeme geldi. Aldığı yeni iş teklifini değerlendirmek için Adana'dan İstanbul'a giden Müjgân'ın uçağı düştü. Bu gelişme de Müjgân Hekimoğlu karakteri diziye veda mı ediyor? sorusunu akıllara getirdi. Müjgân karakterini Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan dahil olan Melike İpek Yalova canlandırıyor.

Müjgân, Çukurova'ya veda etti!

Müjgân, yaşananlardan dolayı şimdiye kadar yıldızları barışmasa da Züleyha'ya bir iyilik yapmak ister. Kendisini Ümit yüzünden uyarmaya gider ve Demir'le birlikte çekilen fotoğraflarını gösterir. Demir'i çoktan bitmiş bir ilişki için affettiğini söyleyen Züleyha, Müjgân'a belli etmese de, çok üzülür. Müjgân'ın içinde ise, Züleyha'ya karşılıksız yaptığı iyiliğin huzuru vardır. Fikret'in Sevda ile telefon konuşmasına şahit olan Müjgân, gizlice uzaktan onları izler. Fikret'in intikamından asla vazgeçmeyeceğini düşünür ve daha önce defalarca reddettiği teklifi değerlendirmeye karar verir. Artık hayatına yeni bir yön verecektir. Fikret ise olan bitenden habersiz Müjgân ile evlilik hayalleri kurmaktadır. Babası yerine koyduğu Fekeli'nin iznini alan Müjgân, hatalar ve hayal kırıklıklarıyla dolu hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verir.

Adana - İstanbul uçağı düştü! Müjgân öldü mü?

Müjgân, oğlu Kerem Ali'yi birkaç günlüğüne, Fekeli ve Lütfiye'ye emanet eder. Onlar da Adana Havalimanı'na, kendisini uğurlamaya gelmiştir. Sevdiklerini ardında bırakıp uçağa biner. Bu arada kendisine evlilik teklifi için yüzük alan Fikret, istifa eden Müjgân'ın Çukurova'dan ayrıldığını haber alır. Peşinden gitse de ona yetişemez, uçak çoktan kalkmıştır. Ümitsizce Fekeli ve Lütfiye'nin yanına dönerek onlara Müjgân'ı mutlu etmek ve birlikte yaşamak istediğini söyler. Tam bu esnada, radyodan bir haber duyulur. Müjgân'ın hayallerine yol aldığı, Adana - İstanbul uçağı düşmüştür. Çukurova'da ateş düştüğü yeri yakacaktır. Müjgân karakterinin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıp ayrılmadığı ise, dizinin 98. bölümünde belli olacak.