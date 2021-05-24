Esra Erol'da çok konuşulacak olay! "Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı!"

Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşıyarak gündemi belirlemeye devam ediyor. Mualla: Kocam Hüseyin, kardeşim İbrahim'in karısı Pınar ile kaçtı.

Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'daya başvurdu. Sabahlara kadar ağladım diyen kadın, eşim bir dünya borcu üstüme yıkıp gitti açıklamasında bulundu. Mualla Hanım, kardeşiyle birlikte zor günler geçirdiğine değindi. Abla kardeş, yasak aşk yaşıyan eşleri Hüseyin Ve Pınar'ı bir evde yakaladıklarını ileri sürdü. Atar, nafakamı ödesin haklarımı versin hayatımdan gitsin, dedi. Eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatan Mualla Hanım, boşanmak istediğininin altını çizdi.

Türkiye bu konuyu konuşacak!

İlişkisini gözler önünde yaşayan Hüseyin'in yasak aşkı Pınar'ın ismini koluna dövme yaptırıp sosyal medyaya attığı görüntüler ekrana yansıdı.Yayına telefonla bağlanan İbrahim Avunduk, eşi Pınar'ın telefonla konuşmalarını yakaladığını paylaştı. Olayı öğrendikten sonra karakola giden talihsiz adam, ablasını da olayı anlattığını belirtti.

Esra Erol 24 Mayıs Pazartesi canlı yayınlanan programıyla yine gündem belirledi. Konuyla ilgili tüm videoları Esra Erol'da özel videolar sayfasından takip edebilirsiniz.

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 24 Mayıs Pazartesi 2021

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de