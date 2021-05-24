Kardeşlerim’in çiçeği burnunda çifti kim?

Adını reyting başarısı ile cumartesi günlerine yazdıran Kardeşlerim 14. bölümü ile atv ekranlarındaydı. Rakiplerini ezici çoğunlukla geride bırakan dizinin yükselişi sürüyor. Dram sahnelerinin yerine, aşk sahnelerinin yoğunlaşacağı belli olan dizi, artık izleyicisine daha fazla gözyaşı döktürmeden bir seyir keyfi yaşatacak. Kardeşlerim hayranlarının keyifle izlediği ve sosyal medyada da etiketleri ile destek verdiği, #AsDor #KadMel #AyBer çiftlerine yeni bir çift daha katıldı. Bu defa kız tarafının teklif ettiği durumla birlikte, Ömer ve Ayşe çıkmaya başladı. Annesinden yana yüzü gülmeyen Ömerciğin bir hayali de gerçek olmuş oldu.

Ayşe'den Ömer'e çıkma teklifi!

Annesi için arabanın önüne atlayan Ömer, kolunda bir çatlak ile kurtulur. Suzan'ın Ömer ile ilgili fikirleri bu gelişmeden sonra değişir ve yaşadığı yeri yakından görmek için onu eve bırakır. Ömer'i kardeşleri de çok merak etmiştir. Kolundaki alçıyı görünce endişe ederler. Korkulacak bir durum olmadığını anlayınca içleri rahat eder. Her gün yeni bir aksiyon ve maceranın içinde kendini bulan kardeşler sohbete dalar. O esnada Ömer'in telefonu çalar. Arayan Ayşe'dir. Yakınlara gelmiştir ve Ömer'i sahile çağırır. Ömer ise kolundaki soruna aldırış bile etmeden koşa koşa sahile Ayşeciğine gider. Kardeşleri "Araba çarpmış adam, kanatlandı uçtu resmen" diye ardından gülüşürler.

Ayşe'nin ölümden döndüğünü hatırlatması üzerine Ömer, kendi hayatında güzel bir şey olmadığını söyler. Buna biraz içerleyen Ayşe, bunun var olduğunu ama Ömer'in bunu görmediğini ima eder. "Yakından bak, gül gibi sevgilin var yetmez mi?" sizleri ağzından dökülür. Ömer buna biraz şaşırır. "Sevgilim misin sen benim" diye Ayşe'ye sorar. O da "Tabi ya doğru, sen hala bana çıkma teklif etmemiştin değil mi?" diye cevap verir. "O zaman ben ederim" diyerek çıtayı biraz daha yukarı çıkarır ve Ömer'e "Küçük bey benim sevgilim olur musunuz?" diyerek çıkma teklif eder. "Olurum küçük hanım, seve seve olurum" cevabını alır. Ayşe bu cevap karşısında mutlu olur ve "İyi madem, bak senin de mutlu olabileceğin şeyler varmış hayatında" der. Ömer artık mutluluğunun farkındadır.