Maraşlı hapisten çıktı! Maraşlı 19. Bölüm bu akşam 20.00'de atv'de!

Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Maraşlı hapishaneden çıkar. Mahur ve Maraşlı barışacak mı? Savaş'ın yeni planı ne?

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

Maraşlı son bölümde ne oldu?

atv'nin sevilen dizisi "Maraşlı" uzun süre hafızalardan çıkmayacak bölümüyle ekrana geldi.

Necati öz babasının Aziz olduğunu öğrendi!

Yayınlanan bölümde öz babasını Ömer zanneden ve Türel ailesinden intikam almak isteyen Necati, öz babasının Aziz olduğunu öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Necati, Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım istedi.

Aziz ve İlhan öldü!

Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş, Aziz ve İlhan'ı öldürerek intikamını aldı. Çok konuşulan bölümde Savaş oynadığı oyunla Maraşlı'nın tutuklanmasına neden oldu. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için gelen Maraşlı, polis baskınıyla Baba oğulun katili sanıldı. Bölümde Maraşlı'nın müebbet hapis cezası alması izleyenleri şoke etti.

Necati intihat etti!

Bölümde tüm hayatını Türel ailesinden intikam almaya adayan Necati, Aziz ve İlhan'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı vicdan azabına dayanamayan Necati, kendisini asarak intihar etti. Vasiyetini de bırakan Necati'nin ölümü bölümde heyecanı doruğa taşıdı.

Mahur Maraşlı'yı yalnız bırakmadı!

Müebbet cezası alan Maraşlı'yı, Mahur yalnız bırakmadı. Hapishanede Maraşlı'yı ziyaret eden Mahur'a, Maraşlı veda etti ve bir daha gelmemesini söyledi. Bölümün final sahnesinde ise Mahur elinde tuttuğu kanıtla, Necati'nin hain olduğunu bildiği ortaya çıktı. Büyük bir ilgiyle izlenen "Maraşlı", şoke edici gelişmeleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.

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