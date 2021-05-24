Maraşlı'ya yeni yüzler
“Maraşlı”nın kadrosuna usta isimler dahil oldu.
Maraşlı'nın Türel ailesindeki hain olan Necati'ye ulaşmasıyla dizinin hikayesinde yeni sayfa açılıyor. Yeni bölümde Maraşlı, Necati'ye emir veren kişiyi bulmaya çalışırken karşısına yeni isimler çıkıyor.
Ezber bozan hikayesiyle büyük beğeni toplayan diziye; Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat ve Engin Yüksel gibi başarılı oyuncular katıldı.
Her bölümüyle izleyenleri ters köşeye yatırmayı başaran dizide; Güneş Hayat; Mahur'un halası Hamiyet'e, Hakan Boyav "Hurdacı'"ya, Serhat Parıl Savcı Tolga'ya, Burcu Karakaya Avukat Dilara'ya, Engin Yüksel ise Fuad karakterine hayat verecek.
Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde müebbet hapis cezasına çarptırılan Maraşlı'nın bilinmeyen geçmişi aydınlanmaya başlayacak.