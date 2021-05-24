Müge Anlı'da 24 Mayıs Pazartesi 2021 neler oldu? "Eski karımı Ramazan Özcan öldürdü!"

Bir programdan çok daha fazlası olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (24 Mayıs Pazartesi 2021) neler oldu? 36 gündür kayıp olan Fatma Öz nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi? Eşinin amcasıyla kaçan Seda Aksu'nun son kararı...

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Yardımsever kişiliğiyle bilinen ve hayatlara dokunmayı başaran araştırmacı gazeteci Müge Anlı programına ihtiyaç sahiplerine tekerlikli sandalyeleri ulaştırdığı görüntülerle başladı. Afyonkarahisar'da 20 Ekim 2020'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çifti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyordu. Müge Anlı'nın aydınlattığı korkunç cinayette Bünyamin Altınay, ablası ve eniştesini av tüfeğiyle öldürerek kuyuya attığnı itiraf etmişti.

Ablası ve eniştesini av tüfeğiyle öldürüp, kuyuya attı!

Başarılı isim Müge Anlı'nın aydınlattığı olay kan dondurdu. 2 bin lira arabuculuk parasını ödemediği için ablası ve eniştesini katlettiğini itiraf eden Altınay, pişman olduğunu söyledi. Kardeş katili Bünyamin Altınay, mahkemede cinayetleri yanlışlıkla işlediğini ileri sürdü. Cinayete yardım ettikleri öne sürülen diğer kardeş Kadir Altınay ve oğlu Cevdet Altınay'ın ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Çocuk Annesi Fatma Öz Müge Anlı'da aranıyor!

Müge Anlı, 19 Nisan'da Sivas'ta kaybolan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz'ü arıyor. Fatma Öz'ün bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, kızlarının şüpheli kaybından 2 yıldır beraberlik yaşadığı Bahri Maraşlı'yı sorumlu tuttu.

45 yaşındaki Fatma Öz'den 36 gündür haber yok!

Fatma Öz nerede?

Fatma Hanım'ın annesi Gülizar Hanım, kızının aşk uğruna Malatya'dan Sivas'a taşındığını bu aşka karşı olduklarını anlattı. Bahri Maraşlı'nın Fatma Öz'ü ailesiyle görüştürmemek için tehdit etttiği iddia edildi. Maraşlı'nın sevgilisini neden aramadığı programda tartışıldı.

Eşinin amcasıyla kaçan Seda Aksu'nun kararı ne?

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 Mayıs'ta kaybolan Seda Aksu eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile kaçtı. Seda Aksu'nun ailesi, kızlarının Emir Aksu ile evlenmesine itiraz etti. Müge Anlı, Seda Hanım'ın oğluna dayanamayarak ailesinin yanında dönmeye karar verdiğini, sözde amca Emir Aksu ile boşandıktan ve iş bulduktan sonra tekrardan beraber olacaklarını, ayrılmadıklarını açıkladı.Anlı, daha önce Seda Aksu'nun fotoğraflarını başka birisine atan Emir Aksu'ya bir kez daha tepki göstererek, böyle aşk olmaz, dedi.

"Ahmet ölümle tehdit etti, Lütfiye çok korktu!"

atv ekranlarında yayınlanan 24 Mayıs Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz ile ilgili Duran Özdemir'in anlattıkları dikkat çekti. Daha önce "Lütfiye'yi öldürdüler. Mavi varil içine koyup Kızılırmak'a attılar" dediği öne sürülen Özdemir bu iddiayı reddetmişti. Özdemir şimdi ise sözlerin doğru olduğunu ve kendisini tehdit eden kişinin Ramazan Özcan olduğunu belirtti. Bu zamana kadar susan Duran Özdemir, "Beni dövmeyen insan kalmadı!" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ahmet ölümle tehdit etti, Lütfiye çok korktu!" diyen Özdemir, eski eşimi Ramazan Özcan öldürdü, sözleriyle dikkat çekti. Yayına telefonla bağlanan Özcan: " Duran ve Ramazan'dan şüpheniyorum!" açıklamasıyla kendini savundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Müge Anlı'da yaşananları hatırlamak için tıklayın!

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!