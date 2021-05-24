Müge Anlı'da aydınlatılan çifte cinayette karar çıktı! "Hiç bir suçluluk belirtisi görmedik!"

Afyonkarahisar’da 20 Ekim 2020'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çifti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyordu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın aydınlattığı korkunç cinayetleri işleyenin Bünyamin Altınay olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'da bugün (24 Mayıs Pazartesi 2021) neler oldu? Bünyamin Altınay, ablası ve eniştesini av tüfeğiyle öldürerek kuyuya attığnı itiraf etmişti. Korkunç olayda bugün mahkeme kararı çıktı.

2 bin lira için ablası ve eniştesini öldürdü!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın aydınlattığı olay kan dondurdu. 2 bin lira arabuculuk parasını ödemediği için ablası ve eniştesini katlettiğini itiraf eden Altınay, pişman olduğunu söyledi. Kardeş katili Bünyamin Altınay, mahkemede cinayetleri yanlışlıkla işlediğini ileri sürdü. Cinayete yardım ettikleri öne sürülen diğer kardeş Kadir Altınay ve oğlu Cevdet Altınay'ın ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uysal Çifti'nin çocukları çıkan karara isyan etti!

Olaydan çok etkilendiğine değinen Müge Anlı : Öldüğümüz zaman hepimiz 2 metre yere giriyoruz. .." diyerek kardeş cinayetine tepki gösterdi. Uysal çiftinin kızı Hacer Hanım, karşı taraftan üzüntü beklediğini ama öyle bir şey göremediklerini belirtti. Uysal çiftinin oğlu, bu durumu çok adaletli bulamadıklarını, dayısı Kadir Altınay ve kuzeni Özcan Altınay'ın da cinayete ortak olduğunu öne sürdü.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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