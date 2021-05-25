Eşkıya 196. Bölümde yürek yakan ölüm... Hızır Çakırbeyli düşmanını yok etmek için kolları sıvar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölümüyle milyonları yine ekranlara kilitleyecek. 6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Eşkıya'nın yeni bölümünden ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. Bölümünde neler olacak?

Hızır Çakırbeyli'nin düşmanlarıyla verdiği savaş devam eder. Birer birer sevdiklerini toprağa veren Hızır Çakırbeyli'yi yine zor günler beklemektedir. Hızır Ali'nin düğün gününde saldırıya uğramasıyla büyük üzüntü yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in ölüm haberini alır. Haşmet Façalı ise kızının öcünü almak ister ve saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar.Evlat acısıyla deliye dönen ve Rıdvan'ın adamlarını tek tek vuran Haşmet Façalı, yediği kurşunla ölümle burun buruna gelir. Gelinini Didem'i kaybeden Hızır Çakırbeyli, dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemez. Yaşananlarının üzüntüsünü yaşayan Hızır'ı mutlu edecek haber gelir. Hızır Ali'nin hayata tutunmasıyla bir nebze de olsa yüreğine su serpilen Hızır Çakırbeyli için düşmanın karşısına çıkma zamanı gelmiştir. Onları ortadan kaldırmak için büyük savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye hala hedefte olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini verir. Çakırbeyli ailesi intikamını alabilecek mi? Rıdvan'ın bu defa ki hamlesi ne olacak? Hızır Ali, Didem'in ölüm haberini duyunca ne yapacak? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası bu akşam 20.00'de atv ekranlarında yanıt bulacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölümde neler yaşandı?

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyununu kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

Eşkıya her Salı 20.00'de atv'de!