Esra Erol'da yayınına başvuran Ali Özengi: Dördüncü eşim Aysel ile yeniden barışmak istiyorum

Esra Erol'da programına katılan Özengi, eşi Aysel Yaran ile barışmak için çağrıda bulundu. Ali Bey: "Tek isteğim eşim Aysel ile yeniden evlenmek..."

Esra Erol'da 6. sezonunda da atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Çarpıcı konuları ekrana taşıyan başarılı televizyoncu Esra Erol'da yine ilginç anlar yaşandı. Ali Bey, 2021 yılında evlendiği bir yıldır da ayrı olduğu dördüncü eşi Aysel Hanım'a seslendi.

Ali Özengi boşandığı eşine seslendi!

Aysel Yaran canlı yayında!

"21 yıl boyunca evlenmek için Aysel'i bekledim"

Ali Özengi: Tek isteğim eşim Aysel ile yeniden evlenmek. Onu çok seviyorum tekrar evlenmek istiyorum." açıklamasında bulundu. 21 yıl boyunca evlenmek için Aysel'i bekledim diyen Ali Bey'in çağrısı cevapsız kalmadı. Yayına telefonla bağlanan Yaran MS hastası olduğunu, Ali Bey'in kendisine iyi geldiğini, çocukları istemediği için ayrıldığı söyledi. Büyük oğlunun 26, küçük oğlunun 22 yaşında olduğunu, kendisini paylaşamadıklarını aktardı.Aysel Hanım, ayrıldığı eşinin sinirlenince ağzından kötü sözler çıktığını bu huyunu bırakmasını istedi. Özengi, benim varım yokum Aysel nikahımızı yapalım, ifadelerini kullandı.Esra Erol 25 Mayıs Salı canlı yayınlanan programıyla yine gündem belirledi. Konuyla ilgili tüm videoları Esra Erol'da özel videolar sayfasından takip edebilirsiniz.

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 25 Mayıs Salı 2021

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de