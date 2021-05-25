"Kuruluş Osman" Pakistan'da da reytinglerin zirvesine yerleşti!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonlar ve platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', Pakistan'da televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Pakistan'da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşan ve hafta içi her gün yayınlanan 'Kuruluş Osman', reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.