Müge Anlı, kayıplarıı bulmaya hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. Yayınladığı olaylarla milyonları ekrana kilitleyen atv'nin fenomen programında bugün de heyecan doruktaydı.

Bir programdan çok daha fazlası olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (25 Mayıs Salı 2021) hareketli dakikalar yaşandı. İki çocuk annesi Fatma Öz'den 37 gündür haber alınamıyordu. Öz'ün annesi Gülizar Hanım, kızının aşk uğruna Malatya'dan Sivas'a taşındığını bu ilişkiye karşı olduklarını anlattı. Evli olan Bahri Maraşlı'nın sevgilisi Fatma Öz'ü ailesiyle görüştürmemek için tehdit etttiği iddia edildi. Maraşlı'nın kayıp sevgilisini neden aramadığı merak konusu olurken, olayın yaşandığı tarihte bir başka kadınla görüştüğü ortaya çıktı

Fatma Öz'ün kaybında şaşırtan gelişme!

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürün Emniyet Müdürlüğü, Müge Anlı yayınından sonra harekete geçti. Olay yeri ekipleri Öz'ün yaşadığı evin çevresini didik didik aradı. Emniyet ekipleri liminol inceleme de yaptı. 19 Nisan olay günü evde sesler duyduğunu söyleyen ev sahibinin ifadesine başvuruldu. Komşu ifadesinde evden yüksek sesler geldiğini belirtti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile Fatma Öz'ün kardeşi arasında yaşanan gerginlik canlı yayına yansıdı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Müge Anlı'da yaşananları hatırlamak için tıklayın!

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!