Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası’ndan ilk görüntüler izleyici ile buluştu.

Medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Antakya/Hatay'ın etkileyici coğrafyasında göz alıcı bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın ilk teaserı izleyiciden büyük ilgi gördü. Diziden gelen ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarının zirvesine yerleşti. Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan Kalp Yarası'nın ilk görüntülerinde, öykünün dört kahramanını canlandıran Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer aldı.

Kalp Yarası; hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve Antakya/Hatay'ın göz kamaştıran coğrafyasının yanı sıra, genç yıldızlar ve usta oyunculardan oluşan kadrosu ile de iddialı! Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.

Kalp Yarası yakında atv'de başlıyor!