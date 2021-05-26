Milyoner’deki O Soru!

Türkiye'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 935. bölümü ile pazar akşamı atv ekranlarındaydı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumu ile atv ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmaya Gülizar Eymür Giresun'dan katıldı. Eymür'e sorulan 'Kürk Mantolu Madonna' sorusu ona 15 bin tl kazandırdı.

Türkiye'de popüler olduktan sonra tiyatro ve sinemaya uyarlanan 'Kürk Mantolu Madonna' kitabının yazarı Sabahattin Ali. 1943'te yazılan roman, ilk olarak Hakikat gazetesinde 'Büyük Hikâye' başlığı altında 48 bölüm olarak yayımlandı. Sabahattin Ali, hikâyeyi ikinci kez askerlik yaptığı Büyükdere'de çadırda yazmış ve günü gününe gazeteye yetişsin diye, romanı yazdığı günlerde attan düşüp sağ kol bileği çatlayınca kolunu tenekede ısıtılan suya koyup yazmayı sürdürmüştür.

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmasında daha önce de, 'Kürk Mantolu Madonna' kitabında kahraman Raif Efendi'nin anlattığı, Maria Puder'le yaşadığı aşk hikayesi hangi ülkede geçmektedir? diye sorulmuş, şıklar arasında Almanya, Fransa, Macaristan, Yunanistan verilmiş, yarı yarıya jokerini kullanan yarışmacı ise, soruyu doğru olarak yanıtlamış, Fransa cevabını vermişti. Yarışmanın 935. Bölümünde sorular o soru…

Milyoner'in Sorusu

Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' adlı romanında Maria Puder ile yaşadığı aşk hikayesi anlatılan baş karakter kimdir?

A: Uzun İhsan Efendi

B: Ahmet Midhat Efendi

C: Raif Efendi

D: Râkım Efendi

(Doğru cevap: B)

Yarışmaya nasıl başvurulur?

"Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına nasıl başvuruluyor?" bu soruyu herkes merak ediyor. İzleyici yarışmaya başvurmanın yollarını internette aratıyor. Sizin için o bilgileri derledik. Taleplerin oldukça yoğun olduğu yarışmaya başvuru için, öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekli. Bunun dışında isteyen her aday www.atv.com.tr sitesi üzerinden yarışmaya başvurabiliyor. Site içindeki ilgili yerden başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra, işlem tamamlanmış oluyor. İşte başvuru için gerekli olan şeyler…