Müge Anlı'da aranan Fatma Öz olayında şoke eden intihar girişimi!

Sivas’ın Gürün ilçesinde şüpheli bir şekilde kaybolan Fatma Öz’ün sevgilisi Bahri Maraşlı intihar girişiminde bulundu.38 gündür kayıp olan Fatma Öz'ü aramak için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile esrarengiz kayıptan kızlarının yasak aşk yaşadığı Maraşlı'yı sorumlu tuttu.

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (26 Mayıs Çarşamba 2021) şaşırtan bir bilgi izleyiciyle paylaşıldı. İki çocuk annesi Fatma Öz'den 38 gündür haber alınamıyordu. Öz'ün annesi ve erkek kardeşi Öz'ün bulunmasını istedi ve şüpheli olarak Bahri Maraşlı'yı işaret etti. Maraşlı'nın sevgilisi kaybolduğunda kayıp başvurusunda bulunmaması ve olay günü başka kadınla görüşmesi şüpheleri artırdı.

Bahri Maraşlı intihar girişiminde bulundu!

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürün Emniyet Müdürlüğü, Müge Anlı yayınından sonra harekete geçti. Olay yeri ekipleri Öz'ün yaşadığı evin çevresini didik didik aradı ve liminol inceleme de yaptı. Bahri Maraşlı'nın dün Gürün'ün Kayseri istikameti çıkışında aracının içerisindeyken silahla intihara kalkıştığı öğrenildi. Çene altından giren kurşun elmacık kemiğinden çıkan şahıs, yaralı şekilde yürüyerek Gürün Devlet Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan Maraşlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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