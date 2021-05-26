Müge Anlı'ya cezaevinden mektup gönderen Ahmet Taşkın'dan yeni bir cinayet iddiası!

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü yayınında yeni bir cinayet iddiası ortaya atıldı. Ahmet Taşkın: "Lale'nin kocasını Nurullah öldürdü!"

8 yıl önce 13 yaşında canice katledilen Nezen Germiyen cinayetinde ismi geçen Ahmet Taşkın, 2013 yılından bu yana kendisinden haber alınmayan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün de kaybınının Müge Anlı'nın programında işlenmesiyle yeniden gündeme geldi. Nevşehir'in Nar Beldesi'nde 1 Aralık 2021 tarihinde okula gitmek için evinden çıkan ve 6 ay sonra başı ezilmiş şekilde cesedi bulunan Nezen Germiyen olayı Müge Anlı'da yeniden araştırılmaya başlandı. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybında da Ahmet Taşkın isminin geçmesi konuları birbirleriyle bağlantılı hale getirdi.

Lütfiye Gündüz bulundu mu?

8 yıldır kendisinden haber alınamayan Lütfiye Gündüz'ün çocuklarının babası Duran Özdemir ve kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Nurullah Koçyiğit tarafından para karşılığında erkeklerle görüştürüldüğü ortaya çıktı. Lütfiye Gündüz'ün üzerinden para kazanma konusunda Ahmet Taşkın ve Nurullah Koçyiğit'in karşı karşıya geldiği iddiası ekrana yansıdı. Bir çok suçtan sabıkası bulunan ve 80 yıldan fazla hüküm giyen Taşkın, Müge Anlı'ya cezaevinden mektup gönderdi.

Ahmet Taşkın'dan Nurullah Koçyiğit'e cinayet suçlaması!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ahmet Taşkın'ın Nurullah Koçyiğit ile ilgili önemli iddialarda bulunduğunu söyledi. Taşkın, Koçyiğit'in Lütfiye Gündüz üzerinden para kazandığını, Gündüz'ün de Lale isimli kadını kullandığını ileri sürdü. Lale ile arasında gönül ilişkisi bulunan Ahmet Taşkın, bu sebeple karşı karşıya geldiklerini anlattı. Taşkın mektubunda Lale'nin kocasını Nurullah'ın ders vermek için döverken öldürdüğünü iddia etti. Suçlamaları kabul etmeyen Koçyiğit, Lale'yi tanımadığını ifade etti.

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