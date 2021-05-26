Osman Bey ve Malhun Hatun evlendi, oyunları nefes kesti!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 60’ıncı bölümünde, Osman Bey ve Malhun Hatun, Kayı halkı ve uç beylerinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.

Düğün sahnesinde Osman Bey ve Malhun Hatun'un oyunu büyük ilgi görürken, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü için Kayı Obası'nda kuzular çevrildi, kazanlarda aşlar kaynatıldı. Bala Hatun üzüntüsünü içine atarak tüm hazırlıklarla bizzat ilgilenirken, nikahı kıymak üzere Şeyh Edebalı da obaya geldi.

Umur Bey, düğün alayıyla birlikte obaya geldiğinde onları Osman Bey karşıladı. Gelinin atından inmesi ile ayağının dibinde testiler kırıldı ve ahalinin sevgi gösterileri eşliğinde nikah için otağa geçildi.

Şeyh Edebalı'nın kıydığı nikahın şahitleri Bamsı Bey ve Demirci Davud Bey oldu. Nikahın kıyılmasının ardından Şeyh Edebalı, "Rab'bim bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz, sende şahit ol Allah'ım! Evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle" sözleriyle evliliği takdis etti.

Nikahın ardından düğün eğlencesi başladı. Ahali sofralara kurulurken, şeref konuğu Selçuklu sultanını temsilen düğüne katılan Selçuklu emiri oldu. Düğün, Osman Bey ve Malhun Hatun'un nefes kesen oyununa sahne oldu. Obanın meydanında kendisini bekleyen Malhun Hatun'un yanına kırmızılarla süslenmiş atıyla gelen Osman Bey, ardından muhteşem bir koreografiye imza attı.

Alplerin Osman Bey türküsü ve coşkusu eşliğindeki oyun, seyirciden de büyük övgü aldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören sahnede Burak Özçivit'in binicilik yeteneği adeta nefes kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sahneyi izlemek için tıklayın!