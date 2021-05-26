Togay, göç eden Kayı Obası’nı vurdu

Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü! ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 60’ıncı bölümünde, Osman Bey’le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası’n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü.

Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi. Osman Bey, göç katarının liderliğini Bamsı Bey'e emanet etti.

Osman Bey'le anlaşmasını bozmaya karar veren Togay ise nökerleri ile birlikte yayla yoluna tuzak kurdu. Nikola'dan da asker desteği alan Togay, Osman Bey'in göç katarına eşlik etmediğini öğrendi ve saldırı emri verdi.

Katarı korumakla görevli alpler kadınları ve çocukları korumaya alırken, amansız bir savaşa giriştiler. Bamsı Bey komutasındaki bir avuç alp kahramanca bir direniş gösterirken, savaş meydanında Togay ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi.

Bamsı Bey, Togay'ın öldürdüğü Abdurrahman Gazi'nin, Togay ise Ertuğrul Bey'in öldürdüğü babasının intikamı için vuruşmaya başladı. Bamsı Bey, ustaca hamleleri ile Togay'a üstün geldi ve yaralayarak dizlerinin üzerine düşürdü ancak bitirici vuruşu yapacağı sırada nökerlerden birinin attığı okla vuruldu.

Yardıma koşan Camuha, Togay'ı kurtarıp kaçırırken, yaralı halde dövüşmeye devam eden Bamsı Bey üzerine çullanan nökerler tarafından ağır yaralandı. Moğol saldırısı başarıyla püskürtülse de Bamsı Bey'in ağır yaralanması herkesi üzüntüye boğdu.

Saldırıyı haber alan ve alpleriyle birlikte yetişen Osman Bey, Bamsı Bey'i ölmek üzereyken buldu. Osman Bey'i gören Bamsı Bey, "Evlatlarımı sana emanet ederim Osmanım… İntikamımı alacağını elbet bilirim lakin evvela menzilini düşünesin. Kuracağından bir an bile tereddüt etmediğim devletini düşünesin evlat. Savcı beyimin dediği gibi, devlet ebed müddet Osman'ım, devlet ebed müddet" dedikten sonra kelime-i şahadet getirerek son nefesini verdi ve şehit düştü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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