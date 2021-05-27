Togay Kayı Obası'na saldırdı Bamsı Bey şehit düştü!

Kuruluş Osman, #BamsıBey etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümüne, Osman Bey ve Malhun Hatun görkemli bir düğünle evlenirken, Togay, göç yolundaki Kayı Obası'na saldırdı ve Bamsı Bey şehit düştü. Umur Bey'in olur vermesi ve Malhun Hatun'un evlenmeyi kabul etmesinin ardından Kayı Obası'nda düğün telaşı başladı. Bala Hatun, üzüntüsüne rağmen hazırlıklarla bizzat meşgul oldu. Osman Bey'in düğününe uç bölgesinin tüm beyleri ve Seçluklu sultanı da davet edildi. Togay, Vali Yargıcı'ya haber uçuran haini bulmak için nökerlerini sorguya çekti. Valinin emrine karşı gelerek Osman Bey'e saldıracağını açıklayan Togay, nökerlerinin bir kısmını kaybedince çareyi Nikola'dan destek almakta buldu.

Kayı Obası'nda düğün ertesinde yaylaya göç edilmesine karar verildi. Umur Bey'in gelini Kayı Obası'na getirmesinin ardından Osman Bey ve Malhun Hatun'un nikahı Şeyh Edebalı tarafından kıyıldı. Görkemli düğün törenine Osman Bey ve Malhun Hatun'un muhteşem oyunu damga vurdu. Togay, Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçeceği haberini alır almaz saldırı planını uygulamaya koydu. Osman Bey, her yıl olduğu gibi kıymetli eşyasını Bilecik Tekfuru Leo'ya emanet etti ve göç katarının güvenliği için Bamsı Bey'i görevlendirdi.

Malhun Hatun, Kayı Obası'ndaki yeni hayatına alışmaya çalışırken, Osman Bey, Bala Hatun'un gönlünü hoş tutmak için elinden geleni yaptı. Kayı Obası'nın ilk kafilesi yaylaya doğru yola çıkarken, Osman Bey Söğüt'ün iskanı ile meşgul olmak üzere geride kaldı. Göç katarının yoluna tuzak kuran Togay, Osman Bey'in kafilede olmadığını görünce yakaladığı fırsatı değerlendirmek isteyip saldırıya geçti. Bamsı Bey, Aygül Hatun, Cerkutay ve diğer alpler Bizans askerlerinin de desteklediği Moğol saldırısına karşı kahramanca savaştı. Togay'ın İnegöl Kalesi'nde olduğunu haber alan Osman Bey de tuzağı sezinleyerek derhal harekete geçti. Savaş esnasında Togay ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi. Bamsı Bey, Togay alaşağı etmesine rağmen bir Moğol nökerinin okuyla vuruldu ve Togay kaçmayı başardı. Moğol saldırısı püskürtüldü ancak Togay'ı kurtarmak isteyen nökerlerin üzerine çullanması ile Bamsı Bey ağır yaralandı. Osman Bey, Bamsı Bey son nefesini vermek üzereyken yetişti. 'Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümü Osman Bey'den intikam sözü alan Bamsı Bey'in şehit düşmesi ile final yaptı.

Türkiye Çarşamba akşamı "Kuruluş Osman'ı izledi!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 60'ıncı bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,22 izlenme oranı ve %26,73 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %8,96 izlenme oranı ve %24,06 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %25,05 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.