Doruk’un kıskançlık krizi!

Asiye'yi kim üzdü?

Kıskançlıkların da öne çıktığı Kardeşlerim 14. Bölümde, Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam etti. Dizinin hayranları, ilk bölümlerde kötü çocuk olan Doruk'un, Asiye aşkı ile birlikte, büyük değişimini izliyor. Hem abisine destek olmaya çalışan hem de sorunların üstesinden gelmeye çalışan Asiye, çalıştığı kafedeki yiyecekleri atılmasın diye eve götürmektedir. Hem alacak güçleri de yoktur. Hem de küçük kardeşi Emel, daha önce götürdüğü hamburgerlerden mutlu olmuştur. Cafeyi işleten bakkalın oğlu Selim bu durumu bilmektedir. Sipariş gelmediği halde gelmiş gibi gösterip, sonra da iptal eder. Aslında bu Asiye'ye hazırlattığı hamburgerleri eve götürmesi için bir plandır.

Abisinin maaşını alamaması sonucu bakkalın oğlu Selim'in kafesinde işe başlayan Asiye, aynı cafeye Asiye'ye yakın olmak için giren Doruk arasında kıskançlıklar bu bölümde de sürdü. Asiye'nin daha önce tabaklardaki yenmeyen hamburgerleri, çöpe atılmasın diye, evine götürdüğünü gören Selim, ona yardım etmek ister Yalandan sipariş gelmiş gibi göstererek, dört tane hamburger menüyü Asiye'ye hazırlatır. Sonra da, planın bir parçası olarak, iptal edildiğini söyleyerek, ziyan olmasın diye hamburgerleri Asiye'den evine götürmesini ister. Bu durumun farkına varan Doruk, Selim'e hesap sorduğu sırada konuşulanları duyan Asiye kendini çok kötü hisseder. Gözyaşları içinde cafeyi terk eden Asiye'yi, peşinden giden Doruk bile teselli edemez. Eve bırakma teklifine de atar yapan Asiye, bindiği otobüsten akbilinde hiç para kalmamış olduğunu fark ederek inmek durumunda kalır. Eve yürüyerek gitmek zorunda kalan Asiye, zor geçen tüm zamanlarına gözyaşı döker. Yeni bölümde de kendisini zor günlerin beklediği Asiye'nin yüzü gülmeyecek gibi gözüküyor.