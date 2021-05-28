Kadir Melisa’ya dondurma numarası yaptı

Önümüzdeki sezon da devam edecek Kardeşlerim'de dört kardeşin acıklı hikâyesi izleyicilere duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor. Zirveye yerleşen Kardeşlerim 14. Bölümde, Kadir ile Melisa'nın aşkları hızla ilerlemeye devam etti. Kadir'in eğitim hayatına destek olmak isteyen Melisa, lise bitirme sınavlarına hazırlık için ne gerekiyorsa gidip alır. Diplomayı alması için ders çalıştırır. Melisa, yurtdışından gelen arkadaşları Mira ve Mert ile Kadir'i tanıştırmayı çok ister. Yaşam tarzları ve konuşmalarından, onların arasında kendini başka dünyaların insanı olduğunu düşünen Kadir, ortamda kendini yabancı gibi hisseder. Onun bu hissettiklerini fark eden Melisa, günlerinin güzel geçmesi için Kadir'e dondurma ısmarlar. Kadir de Melisa'ya, dondurma yeme şakasını yapar. Bir yaz babasının kendisini dondurmacıda çalıştırmış orada birbirinden farklı dondurma numaraları öğrenmiştir.

Kardeşlerim hayranları, Kadir ve Melisa sahnelerini daha sık görmek istiyor. Kardeşlerim'in gelecek 15. bölümünün yayınlanan fragmanında ise, bu isteğe cevap verilmiş gibi gözüküyor. Yapımını NGM Media, yapımcılığını Nazlı Heptürk, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim her Cumartesi 20.00'de atv'de…