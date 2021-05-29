Bozkır Arslanı heyecan ve gerilim yüklü bölümüyle çok konuşuldu

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yeni dizisi sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü kinci bölümüyle yine büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Dizi #BozkırArslanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan ve en çok konuşulan dizi olan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümüne Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar mücadelesi ve Celaleddin'in Cengiz Han'ın kurduğu oyunu bozmak için verdiği mücadele damga vurdu.

Cengiz Han'a gönderilen elçilik heyetiyle birlikte saraya dönen Celaleddin'in Kutlu Bike'yle birlikte gelişi ortalığı karıştırdı. Sultan Aleaddin, emrine karşı gelen Celaleddin'in zindana atılmasını emrederken, bu karara itiraz eden Türkan Hatun oğluna açıkça meydan okudu.

Harzemşah sarayını karıştırmak ve düşmanını zayıflatmak amacı güden Cengiz Han'ın ajan olarak görevlendirdiği Kutlu Bike, saraydaki gelişmeleri Behram üzerinden Moğol kampına ulaştırdı. Sultan Aleaddin, isyan içindeki beylerden Hasan'ın yakalanıp getirilmesi görevini oğlu Uzlag Şah'a verdi.

Uzlag Şah'ın saraya getirdiği Hasan sorguya alınırken, Türkan Hatun'un ihanet içinde olduğu bilgisini verdi. Kutlu Bike ise Behram'dan aldığı görevle isyana hazırlanan Kıpçak beylerinin yer aldığı listeyi Türkan Hatun'un odasına yerleştirdi.

Hasan'dan gelen bilgiyle annesini odasına girip arama yapan Sultan Aleaddin bu listeye ulaşınca sarayda ipler gerildi. Türkah Hatun'a sadık Kıpçak beyleri ile Sultan Aleaddin'e sadık komutanlar arasında gerilim yaşanırken, zindandan çıkarılan Celaleddin duruma el koydu ve ortalığı yatıştırdı. Celaleddin, Cengiz Han'ın ajanı olduğunu bilmedi��i Kutlu Bike'ye de onunla evlenmek istediğini söyledi.

Sultan Aleaddin, şehzadelerini ve beylerini huzurunda toplayıp, isyan hazırlığında olduğunu düşündüğü beyleri etkisiz hale getirmeye karar verdi. Bu sırada Uzlag Şah'ın sorguladığı Hasan, Sultan Aleaddin'i tahttan indirilip Celaleddin'i tahta geçirmek amacı güttüklerini söyleyince Celaleddin ihanetle suçlandı. Haberi alan Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozuldu.

Kurulan oyunu sezen Celaleddin bu kez tutsaklığı kabul etmedi ve saraydan kaçarak Hasan'ın neden yalan söylediğinin peşine düştü. Hasan'ın ailesi ile tehdit edildiğini düşünen Celaleddin'in araştırması Behram'ı köşeye sıkıştırdı. Hasan'ın ailesini kurtaran Celaleddin, Behram'ın izini buldu ancak Behram, Kutlu Bike'nin boğazına hançer dayayarak Celaleddin'i köşeye sıkıştırdı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin', atv ekranlarında cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3.Bölüm Fragmanı