Haberler Dizi TV, sevilen oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın evine konuk oldu!

Dizi TV, sevilen oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın evine konuk oldu!

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 15:21
Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 15:21
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Pazar günleri atv’de ekranlara gelen Dizi TV, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Füsun’u Yeliz Doğramacılar’ın evine konuk oldu. Sevilen oyuncu Dizi TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterlerinden Füsun'a hayat veren Yeliz Doğramacılar'ın Adana'daki evinde gerçekleştirilen röportajda, dizideki dönemin modası, 70'ler, ailesi, dizi seti, arkadaşları ve birçok konu konuşuldu. "Önce bir Adanalı'ya sonra Adana'ya gönül verdim" diyen Doğramacılar, eşiyle bir işte tanışıp; arkadaşlıklarının nasıl evliliğe kadar gittiğini, Adana'ya nasıl yerleştiğini bu çok özel röportajda anlattı.

Sevilen oyuncuların röportajları, dizilerden ve programlardan önemli anların yer aldığı haber turları, birbirinden özel haberlerin olduğu Dizi TV Pazar günleri atv'de!

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