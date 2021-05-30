Kardeşlerim Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 15. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,19 izlenme oranı ve %22,10 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #İntikamOyunu etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 15. Bölümde Neler Yaşandı?

Akif, Melisa ile Kadir'i ayırmanın yolunu bulurken, Asiye ise tuzağa düşürüldü!

Harika, sinsi planı ile Suzan'ı kandırmayı başardı. Kızına inanan Suzan, Ömer'i evden kovdu. Suzan'ın tutumu ile hayal kırıklığı yaşayan Ömer'i yine kardeşleri teselli etti. Yaptıklarıyla yetinmeyen Harika, Ömer'in okuldan atılması içinde düğmeye bastı.

Kadir ile kızını tesadüfen gören Nebahat, Melisa'dan Kadir'den uzak durmasını istedi.Okulda ise sular durulmadı, Tolga yarısını yediği tostu Asiye'nin önüne koyunca, ortalık yine karıştı. Akif Atakul'da Melisa ile Kadir'i öğrendi. Melisa'yı Kadir'den kendi isteği ile ayrılmazsa, kardeşlerin hepsini okuldan atmakla tehdit etti.

Doruk'tan yediği dayakla Asiye'ye karşı iyice bilenen Tolga, onu tuzağa düşürdü. Ekstra gelir için doğum günü partisine kuzeni ile çalışmak için giden Asiye, kötü bir sürprizle karşılaştı. Mutfakta çalışmak yerine eskortluğa zorlanan Asiye, gitmek için Tolga'nın arkadaşı tartışmaya başladı. Ancak çıkan arbedede düşüp kafasını sert zemine çarptı. Bilinçsiz şekilde yerde yatan Asiye, yürekleri ağıza getirdi. Sıcacık hikayesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 5 Haziran Cumartesi akşamı atv'de!