Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti!

40 gündür kayıp olarak aranıyordu…

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve sevgilisiyle beraber yaşamak için Sivas'a gitmişti. Gittikten sonra kendisinden haber alamayan ailesi Fatma'nın evli sevgilisi olan Bahri Maraşlı'yla yaşadığı evden şüpheli bir şekilde kayıplara karıştığını da öğrenince hayatından endişe duymaya başladı. Ailenin ise şüphelendiği tek bir isim vardı.

Fatma Öz'ün ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Kızlarının bulunmasını isteyen aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da başvurarak canlı yayında çağrıda bulundu. Yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek Bahri Maraşlı'nın evinde inceleme çalışmaları başlattı. Evde hummalı bir çalışma gerçekleştirilirken, evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı. Bahri Maraşlı ile ilişkisi olan Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri Maraşlı ise canlı yayına bağlandı. Çelişkili bilgiler veren Bahri Maraşlı sevgili olduklarını inkar ederek, eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek, inşallah ortaya çıkar. Ben de bu suçlamalardan kurtulurum. Diyerek bildiklerini anlattı.

İfadesinde cinayeti itiraf etti

Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı, Anlı'nın programından sonra ise intihara kalkıştı. Bahri Maraşlı, 25 Mayıs tarihinde aracının içerisinde intihara kalkıştı peşinde olan polis ekipleri tarafından müdahale edilip hastaneye götürülen Maraşlı intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan olaylar ışığında gözaltında ifadesi alınan Maraşlı, cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri Maraşlı bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

Tartışırken silah patladı, kalbinden vuruldu

Fatma Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden Maraşlı, olayı bilmelerine rağmen gizledikleri düşünülen diğer isimler ise Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından Gürün Adliyesi'ne gönderildi. Maraşlı, verdiği ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Evde tartıştığı Öz'ü konuşmak için aracına bindirdiğini belirten Maraşlı, şehitler tepesi yakınlarında Öz'ün kalbine tek el ateş ettiğini söyledi. Maraşlı daha sonra Öz'ü yeniden araca bindirip Kavak köyü yakınlarındaki boş bir arazide taşlarla gömdüğünü belitti. Maraşlı ayrıca işlediği cinayeti Yasemin Doğan Okçu ile de paylaştığını da ileri sürdü. Yasemin Doğan Okçu ise 'Bahri Bey'i 2 aydır tanıyorum. Bir gönül ilişkimiz var. Fatma'yla ilişkisi bitmişti. Fatma onun peşini bırakmıyordu. Bana Bahri bu şekilde ifade etmişti. Kendisi çok iyi biridir. Konuşkan, sevecen biridir. Onun böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum." Diyerek canlı yayında Maraşlı'yı savunmuştu.