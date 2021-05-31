Malhun Hatun, Osman Bey’i uğurlamadı

İlk geceden ipler gerildi

Kardeşlerinin ölümüyle birlikte babası tarafından erkek gibi yetiştirilen Malhun Hatun, Osman Bey ile evliliği sonucu kendini keşfetmeye başlar. Malhun Hatun, ilk defa hissettiği bu duygular ile hayatında yeni bir döneme girecektir. Görkemli bir düğün sonrası, otağlarında, Osman Bey ile baş başa ilk yemeklerini yerler. Osman Bey, Malhun'un, evliliğinin obadaki ilk gününün nasıl geçtiğini merak eder. Evliliklerinin sadece iki obanın birleşmesi ve menfaati sonucu yapılmış olmadığını söyleyen Osman Bey'e, Malhun Hatun "Öyle ise nedir?" diye sordu. Osman Bey ise, "Kayı Obası kendine yakışanı buldu" cevabını verse de, Malhun Hatun'un aslında beklediği bu değildir.

Malhun Hatun, aniden sofradan kalkıp şöyle der. "Ne vakit gelirsen aşım hazır, yüzüm güleç, çadırım sıcak olacak. Ne vakit istersen, o vakit gelesin Osman Bey." Vedalaşmak için Malhun Hatun'a yaklaşan Osman Bey'e ise karşılık vermez. Elini kalbine koyar. O vakitlerde de, ilk defa Osman Bey'siz bir akşam yemeği yemiş olan ilk eşi Bala Hatun, kendi çadırında içi daraldığı için dışarıya çıkmıştır. Malhun Hatun'un yanından biraz canı sıkkın ayrılan Osman Bey, Bala'nın çadırına yönelir. Birlikte içeri girerler. Malhun Hatun ise, gözü yaşlı arkalarından bakakalır.

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hatun'u, Kuruluş Osman için kamera karşısına geçtiği günden beri başarılı bir performans sergileyen Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Atiksoy, ok ve yay kullandığı ilk sahnelerden itibaren performansı ile göz doldurmuştu. İşte Malhun Hatun tarihsel hayatı, yaşamı ve çocukları hakkında tüm bilgiler…

Çarşambanın rakipsiz şampiyonu Kuruluş hayranlarının merak ettiği Malhun Hatun, Osman Gazi'nin eşlerinden biridir. İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin de annesidir. Malhun Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile de karıştırılsa da gerçekte Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Onun da Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur Bey olduğu tarihi kaynaklarda zikredilmektedir. Malhun Hatun 1326 yılında vefat etti.