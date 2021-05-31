Ömer’in yeni icadı!

4 kardeşin acı dolu hikâyesinin anlatıldığı Kardeşlerim 15. Bölümü ile atv ekranlarındaydı.

Harika annesinin ilgisini kıskandığı Ömer'den kurtulmak için, kendi kendisini yaralar. Suçu da Ömer'in üstüne atar. Huzurlu kulübelerine dönen Ömer'in yaşadıklarını duyan kardeşleri duruma inanamaz. İmkânları olmasa da bir arada mutludurlar. Öz olmasa da onu büyüten anne babası ve kardeşleri için şükreder. Eski mutlu günlerine geri dönerler. Çay koyup, evde olan ekmek ve peynir ile kahvaltı yapmak isterler, ama paraları bittiği için tüpü değiştirememişlerdir. Yiyecek sadece peynir ve bayat ekmekleri vardır. Ömer bir kez daha zekâsını kullanıp, kardeşleri için bir sürpriz yapar…

"Bu, ütü değil; tost makinası!"

Kardeşler el ele verip, samimiyet ve huzurla her türlü sorunlarına çözüm bulmaya çalışırlar. Tüpleri bittiği için kahvaltıda çay bile demleyemezler. "Çay yapamasak da; su içer karnımızı doyururuz" der Kadir. Emel ise payına düşen sütü bölüşmeyi teklif eder. O sırada Ömer yengesinden ütü alıp gelmiştir. Kuru ekmekleri yiyebilmek için aklında bir çözüm vardır. Kardeşlerinin şaşkın bakışları altında o eekmekleri arasına peynir koyarak tost haline getirir. Hem de yumuşacık olurlar. Üstelik bunu emaneten aldığı ütü ile yapar. Bir tost makinaları olmayabilir. Hatta çamaşır makinası, bulaşık makinası ve fırınları da olmayabilir. Fakirlikleri onları böyle ilginç çözümler bulmaya zorlamaktadır. El birliği ile bir sofra hazırlarlar. Ömer de çalışmaya, özel matematik dersi vermeye karar verir. Belki ilerde kendi kollejini açabilecektir. Kendi işinin patronu olma hayalleri kurar.