Maraşlı'da Mahur ve Celal kavuştu

"Maraşlı"nın dün akşam ekrana gelen bölümüne Maraşlı ve Mahur'un kavuşması damga vurdu.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Maraşlı, bir yıl kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez Mahur'la bir araya geldi. İzleyenleri ekrana kilitleyen bölümde Maraşlı ve Mahur'un hasret giderdiği romantik sahneler büyük beğeni topladı. Aşıkların büyüleyici sahneleri sosyal medyada bir rekora imza atarak, Maraşlı ve Mahur sosyal medyada haftanın en çok gündemde kalan dizi çifti oldu.

Maraşlı, Mehmet İnce olduğunu Mahur'a itiraf edemedi!

Gerçek kimliğini, Fuad'ın uyarılarına rağmen Mahur'a itiraf edemeyen Maraşlı sessiz kaldı. Mahur'un, Mehmet İnce'ye değil Maraşlı'ya aşık olduğunu düşünen Maraşlı, Mahur'u kaybetmek istemedi. Bölümde Savcı Tolga, Savaş ve Hurdacı'nın Mehmet İnce'nin peşine düşmesi ise Maraşlı'yı köşeye sıkıştırdı.

Maraşlı, hurdacı'nın peşinde!

Kızının yara aldığı Park Orman saldırısının intikamını Hurdacı'dan almak isteyen Maraşlı, Fuad'ın yardımıyla onun peşine düştü. 10 milyon dolar aklamak istediğinin haberini duyuran Fuad, Hurdacı'ya ulaştı. Fakat Hurdacı, kendi kimliğinde adamını yerine yollasa da Maraşlı'yı inandıramadı. Maraşlı'nın peşinde olduğunu anlayan Hurdacı ise kendisini Maraşlı'ya deşifre eden Necati'nin ölüm emrini Savaş'a verdi.

Bölümün heyecan dolu final sahnesinde ise akıl hastanesinde yatan Necati'yi, Savaş'ın adamları öldürmek istedi. Haberi alan Maraşlı ve Mahur hastaneye gidererek Necati'yi hastaneden kaçırdı. Finalde Necati'nin, kendisini Mehmet İnce'nin öldürmek istediğini Maraşlı ve Mahur'a söylemesi heyecanı doruğa tırmandırdı.

Sürükleyici bölüm; yüksek temposu ve aksiyon yüklü sahneleriyle büyük beğeni topladı.

Maraşlı 20. Bölümü izlemek için tıklayın