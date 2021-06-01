Milyoner’de yarışmacı öyle bir hareket yaptı ki…!

atv ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir soru soruldu ki, 29 yaşındaki yarışmacı Nazif Ömer Özbil tavana baktı kaldı. Önce bu hareketi neden yaptığı bilinmese de, gerçek sonradan anlaşıldı. Sorulan soru insan anatomisi ile ilgiliydi. Genetik açıdan normal ve sağlıklı bir insanın göğüs kafesini oluşturan kaburga kemiklerinin sayısı sorulmuştu. Yarışmacı kendisine yöneltilen bu 60 bin liralık 9. Soruya doğru cevabı verebilmek için, o ilginç hareketi yaptı. Kaburga kemiklerini saymaya başladı. Ne kadar saysa da yine de emin olmayan yarışmacı çekilmeye karar verdi.

Yarışmada, kaburga kemiklerini saydı!

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Soru bize dair, sayabilir misin göğüs kafesindeki kemikleri?" diye sordu. "Yarısı sağda yarısı solda" diyerek de yarışmacıya tüyo verdi. Önce eliyle ulaşamayacağını, sayamayacağını düşünen daha sonra İmirzalıoğlu'nun "Ömer sayarsan 60 bin lira" demesi üzerine "Sayamazsam 30 bin lira" diye cevap verdi. Sunucu "Cevap aslında kendi üzerinde, alttan saymaya başlayabilirsin" diye yarışmacıyı motive etti. Başka bir yoldan, mantık yürütebileceği bir konu da bulamayıp, cevap da veremeyince eli mahkûm kaburgalarını saymaya başladı. Eliyle göğüs kafesindeki kemikleri tek tek sayan yarışmacı, emin olamadığı için, yarışmadan çekilmeye karar verdi. Cevap verseydi, "18 tane olarak içine doğduğunu" söyleyen yarışmacı, doğru cevabın 24 tane olduğunu öğrenince, çekilmekle doğru bir hareket yaptığını, eve gidince daha detaylı sayacağını belirtti. 30 bin lira alarak yarışmadan ayrıldı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'deki o soru;

Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda göğüs kafesini oluşturan kaç kaburga kemiği vardır?

A:18

B:20

C:22

D:24

Doğru cevap: D

İşte yarışmacının kendi kaburga kemiklerini tek tek saydığı o anlar…