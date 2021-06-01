Yıllar geçse de kalite değişmiyor

Dizi atv'de izleniyor!

"Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ekranda yer alan yerli diziler arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken Kantar Medya'dan alınan verilere göre Tüm Gün-Tüm Kişiler kategorisinde Mayıs ayının en çok izlenen 5 dizisinin 4'ü atv imzası taşıyor.

Bu diziler sırayla, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova ve hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan dört kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim oldu.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.