Melisa Kadir’den ayrılacak mı?

Kardeşlerim 15. bölümde bir süredir Kadir'i ikna edip, onunla çıkan Melisa, yeniden Kadir'i kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu ilişkiyi, karşı çıkacaklarını bildiği için, bir süredir ailesinden gizleyen Melisa, sonunda yakayı ele verdi. İkilinin geçirdiği keyifli saatleri Melisa'nın annesi Nebahat gördü. Annesinin şiddetle karşı çıktığı ilişkiden, babasının da haberdar olmasıyla, işler daha da çıkmaza girdi. Kardeşlere eğitim hayatlarında destek olsa da; hayatlarının içine daha fazla girmelerini istemeyen Akif Atakul, okuldan hepsini atma tehdidi ile, kızını Kadir'den vazgeçirmek istedi. Kadir'i çok seven ve kardeşlerinin onun için ne kadar kıymetli olduğunu bilen Melisa ise çok zor bir durumda kaldı.

Akif kızı Melisa'yı böyle tehdit etti.

Zor hayat mücadelesinde kardeşlerinin yükünü de sırtlanan Kadir, önceleri Melisa'ya karşılık vermese de hislerini daha fazla gizleyemediği için bu durumu akışına bırakmıştı. Melisa durumdan çok mutluydu ve bu durum evde de fark ediliyordu. Bir süredir Melisa'nın kiminle birlikte olduğunu anne babası da merak ediyorlardı.

Melisa ile Kadir'in birlikte geçirdikleri nadir zamanların birinde, Melisa'nın annesi onları uzaktan gördü. Nebahat, eve mutlu bir şekilde dönen kızı Melisa'nın, arkadaşı Talya'ya gitmediğini bildiğini ve onu Kadir ile gördüğünü söyledi. Olanları duyan babası Akif de duruma müdahale etti. Anne ve babasının 'fakir' diye küçük gördüğü Kadir'i sevdiğini ve ondan ayrılamayacağını söyleyen Melisa'ya babası, insanların yerini bilmesi gerektiğini ve dünyanın düzeninin böyle olduğunu söyledi. Bu düşüncelerinden ötürü anne babasından utandığını söyleyen Melisa, kendi hayatına ve kararlarına saygı duyulmasını isteyerek, üzgün bir şekilde odasına çıktı. Nebahat de, tüm bunların, felaketlerine sebep olduğu aileye yardım etmesinin bir sonucu olduğu için Akif'i suçladı. "Kadere bak ya, kız da gitti, Veli le Hatice'nin oğluna âşık oldu." diyen Nebahat, Veli'nin ölümüne Akif'in sebep olduğun anlaşılırsa hiç de iyi olmayacağı konusunda onu uyardı. Akif odasına giderek Melisa'yı ikna etmeye çalıştı.

"Kadir'den ayrılmazsan, kardeşleri okuldan atarım!"

Melisa'nın Kadir'den ayrılmama konusunda kararlıydı. Bunu gören Akif, Kadir'in kardeşlerine ne kadar düşkün bir çocuk olduğunu çok iyi bildiğinden, Melisa'ya "Yarın gidip Kadir'e onu ve kardeşlerini okuldan attığımı söyle. Çocukların gelecekleri de sekteye uğrayacak ama ne yapalım?" dedi. Melisa, kardeşlerin ne kadar iyi çocuklar olduğunu bilmesine rağmen, babasının neden böyle davrandığını anlayamadı. Üstelik Akif, Ömer'in okuldan atılmasına da engel olmuştu. Akif Atakul "O başka, bu başka… Ekmek veririm, eğitim veririm ama herkesi hayatımın içine sokmam." diyerek konuya son noktayı koydu. Melisa çaresizdi. Kadir'den ayrılmak istemese de, kardeşlerin de zarar görmesini istememekteydi.