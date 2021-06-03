Osman Bey, Togay’a böyle diz çöktürdü!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 61’inci bölümünde, Bamsı Bey’i şehit eden Togay’ı ele geçirmek için her yolu deneyen Osman Bey, nihayetinde muvaffak oldu ve kurduğu oyunla Togay’ı ayağına getirtti.

Bizans-Moğol ordusunun karşısına dikilen ve kurduğu oyun sayesinde Bizans askerlerinin savaş alanını terk etmesi ile Togay'ı çaresiz bırakan Osman Bey, Moğol valisinin müdahalesi ile amacına ulaşamadı. Moğol Valisi Yargıcı'nın ihanet içindeki Togay'ı tutsak almasına müsade eden Osman Bey, yine de düşmanının peşini bırakmadı.

Kayı alpleri arasına yeni katılan Turhan Alp'in istihbaratı ile Moğolların bir kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, derhal pozisyon aldı. Kervansaraydaki gizli bir geçitten bahseden ve Togay'ı kandırıp kaçırabileceğini söyleyen Turhan Alp, başarılı oldu ve Togay'la Camuha'yı Osman Bey'in ayağına getirdi.

Kurtulduğunu düşünürken karşısında Osman Bey ve alplerini gören Togay, yaşadığı şaşkınlığı kısa sürede atlatarak "Nicedir babam için nesline diş bilerdim. Bırak dişlerim kan hakkını alsın Osman Bey!" sözleriyle meydan okudu.

Togay'ın karşısına tek başına çıkan Osman Bey, kararlı hamleleri ile düşmanını adeta perişan etti. Togay'a diz çöktüren Osman Bey, son hamleyi indirmek yerine kılıcını toprağa sağladı ve "Aslı kurt olanın nesli de kurt olur. Senin dişlerin Gökbörü'ye geçmez. Ölümün cümle cihana ibret olacak. Şimdi intikam vakti!" dedi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 61'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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